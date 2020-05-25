Якщо Володимиру Зеленському вдасться втриматися до закінчення строку його мандата, це буде з його боку політичний подвиг

Таку думку в інтерв'ю Politeka Online висловив відомий журналіст Віталій Портников. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

«Я думаю, найкраще, що він (Зеленський - прим. ред) міг би зробити для свого збереження, це ініціювати перетворення України на парламентську республіку, провести позачергові парламентські вибори, погодитися з тим, що країною буде керувати сильний прем'єр-міністр, а сам обмежитися виключно презентаційними обов'язками. Тобто нічого не чіпати руками. Просто перебувати в президентській резиденції і приймати вірчі грамоти у послів», – впевнений гість ефіру.

За його словами, все вищеперелічене – це максимум того, що повинен зробити Зеленський, якщо хоче зберегтися. В іншому випадку він може активно продовжити працювати.

Портников вважає, що величезним внеском президента було б ініціювання обрання глави держави не через загальнонародні вибори, а шляхом голосування в парламенті. Тому що, підкреслює журналіст, загальнонародні вибори президента в суспільстві, яке не здатне вирішувати такі питання з професійним критерієм, завжди заводить тих людей у катастрофу.

«Ми повинні відібрати у суспільства, більша частина якого живе дитячою свідомістю, цю улюблену іграшку. Тому що це як гра з сірниками у наших співвітчизників. Врешті-решт вони підпалюють той будинок, в якому самі живуть, і потім кричать, щоб їх врятували. Але настане день, коли не буде кому рятувати», – пояснив він.

Щоб цього не сталося, потрібно заборонити народу обирати президента якщо не назавжди, то хоча б на найближчі 20-25 років.

Якщо країною буде керувати сильний глава Кабміну, в цій ситуації почне активно розвиватися партійна система.

«Вже не буде ніякої монобільшості. Вже ніяка партія «Слуга народу» не з'явиться ніколи в житті. Це буде шлях до одужання політичної системи України», – впевнений Портников.

Якщо ж такого не відбудеться, то Україна буде жити в такому стані, в якому вона зараз є, найближчі десятиліття.

«Все одно все буде добре. Але просто те покоління, яким зараз 30-40 років, повинні зрозуміти, що вони нормального життя не дочекаються», – резюмував Портников.

Нагадаємо, Портников звернувся до совісті українських заробітчан в РФ.

Як повідомляла Politeka, на Україну чекають нові проблеми через Путіна.

Також Politeka писала, що Путін розробив божевільний план по Україні, Зеленський може втратити президентство.