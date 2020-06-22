Подальші відносини між Україною та Росією залежать від того, хто прийде до влади після Володимира Путіна

Таку думку в інтерв'ю Politeka Online висловив російський підприємець й інвестор Hedonism Wines, Євген Чичваркін, який зараз живе у Великобританії. Щоб подивитися інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця.

На запитання ведучої про те, чи зміниться щось в українсько-російських відносинах після зміни влади в РФ, гість ефіру відповів, що все залежить від того, хто до цієї влади прийде.

«Щоб кордони України стали колишніми, це повинен бути вільнодумний прозахідний ліберал, який буде фокусуватися на відкритості, на талантах, на технологіях, капіталізмі, а не на спробі загарбати собі якомога більше збиткових територій», – зазначив він.

За його словами, таких людей багато, просто вони ще «не викристалізувалися».

«Кристалізація піде негайно, як тільки система почне явно валитися. Поки що тільки штукатурка обсипається, а коли почнуть валитися балки, у людей знову буде запитання «Хто?», і на цей момент запросто щось може статися. Людей досвідчених, знаючих, людей з інтелектом, людей з певним досвідом реформ – їх все-таки досить багато», – підкреслив Чичваркін.

Він також зазначив, що свого часу підтримав на виборах президента Росії Дмитра Медведєва і вважає це своєю фатальною помилкою.

Раніше ми писали про те, що глава РФ Володимир Путін у своєму інтерв'ю заявив, що президент України Володимир Зеленський або хтось інший на цій посаді обов'язково приїде до Москви, і це тільки питання часу. Він підкреслив, що в Кремлі «вміють чекати».

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