Український економічний аналітик Юрій Атаманюк назвав головну помилку Володимира Зеленського в економічній політиці

Про це він розповів в ефірі Politeka On-line (Щоб подивитися відео цілком, доскрольте сторінку до кінця). За словами Атаманюка, заява Зеленського про те, що долар повинен бути по 30 гривень, це головна помилка, яка свідчить про відсутність біля нього радників.

«Це і є тиском на НБУ, і це виходить за рамки функцій і повноважень президента. Збалансована монетарна політика та курсова політика - це копітка якісна спільна робота Міністерства економіки, Мінфінансів і НБУ. Який повинен бути сьогодні курс валюти? Коли звучить від президента 30. Це ж не призначення ціни на чай в кафе», - зазначив експерт.

За його словами, навіть у супермаркеті, коли призначають ціну, думають більш зважено, ніж радники і економічний блок, який знаходиться біля президента.

«Перш за все, коли посилювали гривню, точно думали не про доходи населення, а думали про вигідне вкладення грошей в облігації внутрішньої держпозики. На цьому заробили мільйони міжнародні фінансові спекулянти. За ними, як правило, стояли наші чиновники-корупціонери. Зараз, при стрімкій девальвації гривні, виграють експортери. Хто такі експортери? Олігархи. Ні в першому, ні в другому випадку ніхто не думав про український народ, ніхто не думав про розвиток української економіки», - пояснює Атаманюк.

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