Коли українці голосували за Володимира Зеленського, вони обирали зовсім іншого президента, ніж той, хто є у них зараз

Про це в ефірі Politeka Online розповів лідер партії Громадський рух "Рідна країна", політик Микола Томенко. Він зазначив, що єдиний позитивний ефект від нескінченних поїздок голови держави по регіонах – той факт, що українці завжди знають, де він і чим займається.

Однак інших значущих результатів таких поїздок Томенко не помітив.

"Коли за Зеленського голосували його прихильники, вони голосували за зовсім іншого президента і інший стиль роботи", - підкреслив політик.

Він нагадав про те, що президент не має права вести виборчу партійну кампанію. Томенко зазначив, що всі інші президенти також підтримували свої партії, проте намагалися робити це не у відкриту.

"Але Зеленський і команда нахабно використовують бюджетні гроші і адмінресурс для партійної пропаганди", - обурився політик.

Він підкреслив, що все, що робить влада, робиться за бюджетні гроші. При цьому всі ці досягнення представляються, як досягнення "Зекоманди", а президент особисто представляє кандидатів від "Слуги народу".

Томенко закликав ЦВК та інші організації пояснити, чому президент і "Слуга народу" можуть порушувати виборче законодавство, в той час як інші команди роблять звіти за кожну витрачену гривню.

Він також зазначив, що постійні появи президента в громадських місцях на кшталт закладів громадського харчування або футбольного матчу починають набридати народу.

"Це вже як фарс йде", - вважає Томенко.

За його словами, це було актуально тільки в перший раз, проте виглядає дивно, коли президент провів рік на своїй посаді.

Нагадаємо, Томенко викрив хитрість політиків перед виборами.

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