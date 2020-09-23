Якщо пропрезидентська партія "Слуга народу" з тріском програє місцеві вибори, надалі ситуація в політсили може розвиватись за двома сценаріями

Про це сказав політичний експерт Андрій Золотарьов в інтерв'ю Politeka-online.

Перший варіант - "слуги" проведуть роботу над помилками, згуртуються і почнуть готуватись до можливих дострокових парламентських виборів, адже після місцевих виборів, на думку експерта, нас очікує зовсім інша політична реальність.

Однак більш вірогідним сценарієм, на його думку, є те, що після виборів кожен "слуга народу" почне індивідуально шукати свою подальшу перспективу.

"Плюс зовнішній вплив - ми знаємо, з яких груп складається "Слуга народу", - це все може призвести до розпаду монобільшості. Тобто, це призводить до того, що вірогідність дострокових парламентських виборів після місцевих виборів різко зросте. Але, судячи з усього, президенту Зеленському доведеться шукати вже інший політичний проєкт, думати, що робити з уламками його партії монобільшості", - вважає Золотарьов.

Що стосується відставки уряду, на думку експерта, такий сценарій є найбільш вірогідним тільки після місцевих виборів.

Нагадаємо, Андрій Золотарьов прогнозує крах української економіки через карантин: "Влада перегнула палицю".

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