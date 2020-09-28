Між Туреччиною і Росією назріває серйозний конфлікт на тлі останніх подій у Нагірному Карабаху
Таку думку висловив політолог Олег Соскін в інтерв'ю Politeka-online.
Він наголосив, що наразі Туреччина фактично припинила купувати російський газ і нафту. Тепер країна бере нафту у Азербайджану.
"Для Азербайджану це дуже важливо. Плюс Азербайджан купує турецьке озброєння, і ми бачимо, що турецькі безпілотники, які в Сирії знищили багато російської військової техніки, також гарно з цим справляються і у війні Азербайджана з Вірменією", - зазначив експерт.
Соскін наголосив, що Туреччина вже дає Азербайджану зброю і своїх військових інструкторів, які готують бійців.
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"Туреччина взяла повний патронат над Азербайджаном. І це дуже серйозний фактор, перетворюючий цю війну між двома країнами фактично з локальної війни в регіональну", - сказав він.
За словами Соскіна, Росія також бере участь у цьому конфлікті, тому що відторгнення Карабаху від Азербайджану відбулось завдяки Росії.
"РФ підтримує Вірменію, там є російська військова база", - сказав він.
За прогнозами експерта, якщо Вірменія попросить Росію про військову допомогу, РФ "із задоволенням" втрутиться в конфлікт.
Нагадаємо, Туреччина й Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі: ринок повністю втрачено.
Як писала Politeka, глава Міноборони Естонії прямим текстом назвав Росію агресором.
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