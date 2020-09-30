Через тарифи ЖКГ в українців відбирають гроші, які надходять в бюджет держави від податків

Таку думку висловив політичний експерт Михайло Чаплига у випуску Politeka-online.

Він наголосив, що свого часу за такою схемою Петро Порошенко, будучи президентом, робив перекази грошей демократичній партії США.

"Заробітчани заробляють кеш десь у Європі, чистять там, будують, миють і доглядають... Ці гроші, кров'ю і потом зароблені, перераховують або переженяють бусиками сюди. Вони не потраплять прямо власникам цих "ООО Народ і ООО Надра України" - вони потрапляють в матраци цих бридких посполитих, які не вказані у списках ООО", - наглосив Чаплига.

Забрати ці кошти, за словами експерта, можливо завдяки тарифам ЖКГ.

"Ці гроші із ваших матраців йдуть у "Нафтогаз", - заявив Чаплига.

За його словами, саме ці гроші з подачі Порошенка, який підняв тарифи на 75 або навіть на 100%, пішли на фінансування демпартії США - тобто президентської кампанії Байдена.

"Те, що відбувається зараз у США - вони цікавляться собою. А Україна для них - це банкомат", - підсумував Чаплига.

Нагадаємо, Чаплига заступився за Фокіна, який "не бачить війни": "Акт капітуляції підписав Порошенко".

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