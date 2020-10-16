Українські політики зайняли найбільш далекоглядну позицію, вагаючись, кого підтримувати на виборах у США - Трампа чи Байдена

Таку думку висловив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов в інтерв'ю Politeka-online.

"Позиція сумніватись - найбільш далекоглядна політика. Краще сидіти і нічого не робити в цій ситуації. Це той рідкісний випадок, коли краще помовчати і почекати, коли дим розсіється", - зазначив політик.

На його думку, різниця в опитуваннях, оприлюднених американськими соціологами, ні про що не говорить. Пономарьов пояснив, що у США немає жодного сенсу з'ясовувати загальнонаціональну популярність кандидата, тому що в Америці інша система виборів - за штатами, через колегію виборців.

Крім того, за словами політика, навіть якщо звертати увагу на дані соцопитувань, то можна пригадати результати досліджень, коли у виборчих перегонах брали участь Хілларі Клінтон і Дональд Трамп. Різниця у відсотках тоді була ще більшою - Клінтон нібито "обходила" Трампа, однак результати виборів виявились іншими.

Саме тому, на думку Пономарьова, українським політикам наразі немає сенсу висловлювати підтримку комусь із кандидатів.

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