ЗСУ повинні посилюватися для отримання переваги перед РФ

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив військових експерт Олег Жданов в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За його слова, дивлячись на Карабаський конфлікт можна зробити тільки один висновок.

"Тільки боєздатна держава може зберегти суверенітет і підтримувати на міжнародній арені суб'єктність. Тільки Збройні сили. Я не кажу, що вони завтра повинні піти в бій, але їх наявність і здатність вирішити будь - яке питання силовим шляхом дає можливо політичному керівництву вести переговори в будь-яких умовах і мати на них перевагу", - зазначив експерт.

За його словами, тільки забезпечивши військову перевагу Україна може вийти переможцем у переговорах з РФ.



"Пошук компромісів - це шлях до капітуляції і до поразки", - підсумував військовий експерт.





Раніше повідомлялося, що Азербайджан, Вірменія і Росія підписали Спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яке вступило в силу з 10 листопада.

Російська Федерація вже відправила своїх миротворців в Нагірний Карабах. Всього прибули 10 літаків з особовим складом і технікою.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.





