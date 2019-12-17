Меркель зателефонувала Путіну після зустрічі з Зеленським, у Кремлі радіють

16 грудня канцлер Німеччини зателефонувала російському президентові.

В прес-службі Кремля розповіли, що головною темою їхньої розмови стали пройшли минулого тижня переговори в нормандському форматі.

«Дана позитивна оцінка підсумків пройшов у Парижі 9 грудня саміту в "нормандському форматі", на якому були узгоджені деякі кроки по реалізації мінського Комплексу заходів, що є безальтернативною основою врегулювання на Південному Сході України», - наголошується в повідомленні.

Крім того, відомо, що політики обговорювали «актуальні для забезпечення енергобезпеки країн Євросоюзу питання співпраці в газовій галузі, зокрема в контексті перспектив транзиту російського природного газу через територію України після 1 січня 2020 року та здійснення проекту "Північний потік-2».

Суд вирішив долю скандального екс-регіонала Єфремова: справу закрито

Суд прийняв рішення у справі колишнього члена «Партії регіонів» Олександра Єфремова, яке перебувало на розгляді кілька років

«Суддя Бортницька погодилася закрити виробництво, пославшись на зміни, які були прийняті ще в 2014 році. 13 травня 2014 був прийнятий Закон «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України», - йдеться в повідомленні.

Пропагандисти Путіна сильно пошкодували про поїздку на Майдан: час розплати настав

Пропагандистів президента Росії Володимира Путіна, які примудрилися «пробратися» в Україну і зняти репортаж на Майдані, наздогнала розплата. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Журналісти "Зірки" відлітали з Києва на Цюріх 13 грудня. Через порушення цими особами режиму в пункті пропуску при в'їзді в Україну їм винесено постанову про адміністративне правопорушення», - зазначив Демченко.

В СБУ уточнили, що тепер співробітникам пропагандистського телеканалу «Зірка» заборонено в'їзд в Україну на три роки.