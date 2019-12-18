Майже 300 депутатів виступили за те, що давно чекали в Україні

Народні депутати України у другому читанні проголосували за законопроект, який стосується скасування недоторканності

18 грудня за зміни виступив 291 обранець. Закон ще зобов'язані привести у відповідність до Конституції, що забезпечить його реалізацію.

За законом, інформація про скоєння кримінального злочину народним депутатом вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань генеральним прокурором або особою, яка виконує його обов'язки.

Всі слідчі заходи, які будуть здійснювати співробітники ДБР і НАБУ, також повинні відбуватися після узгодження з генпрокурором.

Крім того, тепер слідчий суддя розглядатиме клопотання, а не Верховна Рада, як це було раніше.

Варто відзначити, що після доопрацювання законопроекту до другого читання було вирішено - нардепи не несуть юридичної відповідальності не тільки за результати голосування або висловлювання в Раді та її органах, але і при здійсненні своїх повноважень.

У кримінальних провадженнях, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, розглядати питання буде суддя цього органу.

Раніше ми писали, що ще кілька днів тому спікер Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна" зробив гучну заяву щодо скасування депутатської недоторканності.

За словами спікера, депутатська недоторканність, за яку так любили ховатися деякі народні обранці, перестала існувати.

Раніше ми писали, що вранці 18 грудня у Верховній Раді представники президентської фракції "Слуга народу" вирішили заблокувати доступ до трибуни і президії.

Ймовірно, що спроба блокування трибуни і президії пов'язано з черговим розглядом земельної реформи, в рамках якої ВР планує у другому читанні розглянути скасування мораторія на продаж землі.

Раніше повідомлялося, що поруч з Земельним Майданом помер чоловік в центрі Києва. Сталося це на вулиці Інститутській, поруч з місцем зіткнень поліції і активістів.

Активісти пояснили, що зібралися саме під ОП, оскільки днем раніше, 17 грудня, вони не отримали жодної відповіді від уряду, Верховної Ради та профільного комітету.

Нагадаємо, Рада прийняла закон про незаконне збагачення: хто під прицілом.

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