Для президента Володимира Зеленського практично весь 2020 рік буде дуже напруженим

Про це свідчить прогноз астролога, передає «Главред».

Зазначається, що коли мова йде про гороскопі громадського діяча, який займає високий пост, важко відокремити особисті показники гороскопу від службових, так як президент завжди на роботі. Тому стверджувати, як саме реалізуються ці показники, яких подій життя президента вони будуть стосуватися, важко. Але те, що 2020 рік буде дуже складним для Володимира Зеленського, це однозначно.

Напружені аспекти гороскопу будуть вимагати від Зеленського долати перешкоди, докладати додаткові зусилля, вирішувати численні проблеми, що виникають, і не дадуть розслабитися. В його гороскопі на 2020 рік немає позитивних аспектів, що обіцяє складності у всіх сферах його життя. Тому наступний рік, без сумніву, стане одним з найважчих особисто для Володимира Зеленського.

Втім, катастрофічних показників у його гороскопі також немає. Тому якихось крайнощів не буде, проте все буде даватися з великими труднощами.

На початку року найбільш помітний вплив на гороскоп Володимира Зеленського надасть Нептун, який буде провокувати спотворення сприйняття і схильність до обману. Крім того, дуже ймовірно, що нього будуть впливати неперевірені факти і свідомо помилкова інформація. Не виключений і самообман.

Навесні і влітку негативні аспекти Сатурна на натальну карту Зеленського не дадуть реалізуватися багатьом проектам, що будуть створювати затискачі, істотно обмежувати дії та устремління.

Закінчення 2020 року принесе Зеленському безліч турбот, які можуть позначитися в тому числі на погіршення самопочуття президента – негармонічної буде його Місяць, що відповідає в астрології за емоційний і фізичний стан людини. Можливі також зовнішні впливу, які спричинять за собою різкі зміни в політичній діяльності.

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