Лідер Білорусі досить несподівано висловився на предмет "конфлікту" між Україною і РФ

Олександр Лукашенко зробив гучну заяву щодо України

Президент Білорусі заявив, що Україна сама «підставилася» і дала Росії привід для конфлікту. Про це лідер Білорусі сказав в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви» :

«Україна в якійсь мірі підставилася. Росіян почали душити, мова там і інше – ну, питань, яких не повинно бути в Україні. Як би там не було, я не виправдовую зараз Росію, ні. Я не дорікаю Україні».

Але як би там не було, вважає Лукашенко, Україна, цитуємо: «хоч і маленький, але дала привід до цього зіткнення».

Також президент Білорусі прокоментував питання Криму:

«Що стосується Криму, коли на мене почали наступати українці тим же літом після Криму, одразу в той рік, я їм сказав - де-факто російський, але це юридично не оформлено», - заявив він і додав щодо якогось конкретного випадку з претензіями народу приводу вищесказаного:

«…А потім вони знову почали мене душити на площі Верховної Ради. Я їм задаю питання, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви обороняли Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю?". Тиша. Ось відповідь на запитання», - згадав Лукашенко.

Президент сусідньої для України держави також зазначив, що він «виходить з реальної ситуації»:

«…А давати оцінки – чий Крим, це вже ви займайтеся там. Я трошки серйозніше дивлюся на ці питання, не політизую і не займаюся агітацією», — заявив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, раніше на врученні державних нагород військовослужбовцям Служби безпеки президента лідер Білорусі підкреслив, що військові повинні бути готові захищати країну тому як ситуація біля кордонів Білорусі загострюється.

«Замість пояса добросусідства, який ми пропонуємо, вимальовується дуга нестабільності. І в цій ситуації ви повинні зробити все, щоб навіть не дати приводу деструктивним силам зруйнувати світ, створений на цій землі », – сказав Олександр Лукашенко.

Президент Бєларусі заявив також, що «всі ми – воїни елітного підрозділу, і наше завдання – бути попереду всіх підрозділів, щоб захистити країну, батьківщину і громадян», звертаючись до військових і додав:

«Пам’ятайте, що у вас повинні завжди бути чисті руки, світлі, чисті обличчя і очі. Тому що це не тільки ваші руки і очі. Це і руки, і очі президента, глави держави », – підсумував він.

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