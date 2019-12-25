Президент РФ Володимир Путін розлютився і звільнив своїх найближчих соратників

Таке указ був оприлюднений на офіційному порталі правової інформації, пише Politeka.net

Так, Путін звільнив з посад деяких керівників МВС, СК, ФСВП і МНС, а також провів ряд призначень в правоохоронних органах.

Наголошується, що від посад відсторонені: заступник начальника ГУ МВС по Красноярському краю В'ячеслав Болгов; перший заступник керівника СУ СК по Свердловському краю Михайло Бусылко; заступник начальника ГУ МВС по Воронезькій області, генерал-майор юстиції В'ячеслав Воронцов; начальник управління кадрів ФСВП Олександр Пирогов; заступник керівника ГУ криміналістики СК Росії, генерал-майор юстиції Сергій Рябов.

Крім того, російський лідер звільнив із займаних посад начальника УВС на столичному метрополітені, генерал-майора поліції Миколи Савченка; прокурора Омської області Анастаса Спірідонова та начальника Санкт-Петербурзького університету Державної протипожежної служби МНС Росії генерал-лейтенанта внутрішньої служби Едуарда Чижикова.

Як повідомлялося раніше, в часи СРСР Володимира Путіна могли б розстріляти за те, що він розбовтуються державні таємниці про російському озброєнні. Такою думкою поділилася відома російська опозиційна журналістка і письменниця Юлія Латиніна.

Коментуючи розповіді президента РФ Володимира Путіна про нових ракетах, журналістка уточнила, що за часів Радянського Союзу не показували новітнє озброєння, тому що це було державною таємницею.

Латиніна зауважила, що СРСР ніколи свої новітні озброєння на парадах не возив.

«Не те що не возив – не показував, не хвалився, не розкривав характеристики взагалі. Ось все, що у нього було чи не було, – це була найбільша військова таємниця», – сказала вона.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні