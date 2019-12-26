Володимир Путін на своїй щорічній прес-конференції виступав у ролі чабана, перед яким зібралося «стадо прес-баранів»

Як повідомляє Politeka, таке яскраве порівняння в ефірі «Ехо Москви» зробив російський журналіст Олександр Невзоров (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він прокоментував велику прес-конференцію, яку російський президент провів 19 грудня за підсумками року, що минає. За словами Невзорова, під час бесіди з представниками преси Путін виглядав відверто нудьгуючим.

«У Путіна був погляд чабана, який прикидав шашличний потенціал кожного з питаючих. Але потім йому стало смертельно нудно, тому що, загалом, прес-барани були неапетитні і схожі як дві краплі харчо. Тим не менш, це нудне дійство сталося», - зазначив журналіст.

Він додав, що прес-конференція дозволила зробити одразу кілька висновків про самого Путіна і його манеру правління.

«По-перше, що у Володимира Володимировича завжди буде спотворене розуміння реальності саме завдяки всій цій публіці, багато в чому саме завдяки цим прес-баранам, які начебто уособлювали якусь свободу слова і свободу думки», - розповів Невзоров.

Він також зазначив, саме зі спотворенням реальності в першу чергу пов'язаний путінський режим.

«І стало зрозуміло, що таке путінізм. Це те, в чому головне місце займає спотворене розуміння реальності те саме, яке є наслідком спотвореного розуміння реальності у самого Володимира Володимировича», - підкреслив Невзоров.

Раніше стало відомо, як і коли Володимир Путін може втратити владу в Кремлі.

Про це написав російський опозиційний журналіст Анатолій Баранов.

За його словами, глава Кремля Володимир Путін може втратити свою владу в результаті дострокових виборів так само, як і він сам отримав цю посаду наприкінці 90-их.

«Не можна виключити, що Путін повторить фортель свого духовного батька і теж піде достроково. Це навіть може перетворитися на свого роду традицію передачі влади – старий володар передає повноваження наступнику в переддень Нового року. Ну що робити, якщо вибір президента нашого народу довірити ніяк не можна», – озвучив Баранов свій прогноз.

Нагадаємо, Путін різко позбувся своїх топ-соратників, указ потрапив в мережу.

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