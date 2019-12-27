Мер Херсона Володимир Ніколаєнко заперечив слова Володимира Путіна про «споконвічно російські» українські території

Раніше президент РФ виступив зі скандальним висловлюванням про те, що південь України і Причорномор'я нібито є «споконвічно російськими» землями. У свою чергу, Ніколаєнко нагадав Путіну про те, що насправді російські території – це лише «болота під Москвою». Як повідомляє Politeka, відповідна заява з'явилася на офіційному сайті адміністрації міста.

У ній Ніколаєнко поскаржився на те, що Україна два десятиліття закривала очі на провокації Москви на тему російського Криму. Мер вважає, що цього не можна було робити.

«Я вважаю, що на такі заяви потрібно реагувати. Ми два десятиліття закривали очі на те, що вони називали Крим російським, і даремно», - підкреслив Ніколаєнко.

Він вважає, що Росії і її президенту пора нагадати про реальний стан речей.

«Мені здається, ми повинні нагадати Путіну і всім його прибічникам, що споконвічні російські території — це болота під Москвою», - підкреслив Ніколаєнко.

Він зазначив, що інші свої землі Росія отримала завдяки «жорстокості і підступності», порушуючи домовленості, створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах і використовуючи їх слабкості.

Він додав, що не розуміє, чому Путін вірить в те, що Росія має яке-небудь відношення до «настільки прекрасного і далекій від московських боліт» Причорномор'я.

Відзначимо, що раніше Путін зазіхнув на українські території під час своєї прес-конференції 19 грудня.

Глава країни-агресора зазначив, що Володимир Ленін винен у тому, що етноси були розділені і прив'язані до різних територій. Завдяки цьому вони і отримали можливість вийти із складу Радянського Союзу.

Путін не згоден з тим, як були розподілені території, адже вони на його думку, не відповідають традиційним місць проживання інших народів.

"Але в ході створення радянського союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали ніякого відношення, все Причорномор'я, західні російські землі були передані Україні з дивним формулюванням "для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні", тому що Україна була сільська територія", - заявив Володимир Путін.

Нагадаємо, Путін відкрито заявив, які території України приєднає до Росії.

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