У Росії вирішили відмовитися від новорічних привітань Володимира Путіна і поскаржилися на його «подарунки»

В одному з сіл Омської області місцеві депутати влаштували акцію протесту і звернулися до президента РФ з проханням не вітати жителів регіону з Новим роком. Росіяни виходять на пікети в центр міста і стоять там з плакатами з написом: «Нас вітати не треба! Ми і так в шоці від ваших подарунків!».

Люди впевнені, що традиційні привітання Путіна давно не викликають наснаги у росіян.

«Коли він починає нас вітати, ми напружуємося і думаємо: які подарунки Володимир Путін подарує росіянам в наступаючому році? І чи виживемо ми після їх отримання?», - заявила РосЗМІ депутат Ірина Дроздова.

У мережі активно коментують акцію протесту.

«Неправда! Народ любить Путіна! А бабка з Омська, це відома американська актриса Демі Мур, знята в Голлівуді агентами Держдепу», «людей можна зрозуміти. Привітання будуть виглядати як знущання», «Я дивлюся це звернення в надії, що Путін як Єльцин 20 років тому скаже, що він іде», «Не порядок. Що вам Крим не подобається?», «Путін залишив жінку без штанів», «А як же новорічне підняття ПДФО до 16%? Що, і ще одне підняття пенсійного віку не приймете в подарунок? Ну вже ні: ТЕРПИШ ПУТІНА - ТЕРПИ І ЙОГО ПОДАРУНКИ», - пишуть користувачі.

Раніше ми писали про те, що Олександр Лукашенко відмовляється бути прем'єр-міністром Союзної держави: його тягнуть інші політичні висоти. Така заява прозвучала в ефірі "Ехо Москви" від українського журналіста Матвія Ганапольського.

За його словами, об'єднання Росії і Білорусі може зіграти злий жарт з Кремлем, оскільки більшість росіян хочуть бачити президентом країни саме Лукашенко.

Також він зазначив, що Олександр Лукашенко почне конкурувати з Володимиром Путіним за посаду лідера держави.

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