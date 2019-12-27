В інтернет-мережі з'явилися перші кадри новорічного привітання президента України Володимира Зеленського, яке значно відрізняється від привітань попередників

Про це повідомляє «КП в Україні».

Так, президент був у сірій водолазці q темному піджаку. Разом з ним вітати українців прийшли зірки nf інші політики. Серед них була Тіна Кароль, Монатік, Василь Вірастюк, Руслан Стефанчук, Леонід Кравчук, Руслан Хомчак та інші.

Уточнюється, що самі присутні на запису новорічного привітання, яке проходило 25 грудня, неохоче розповідають про це. Зокрема, головний стронгмен України відмовився розповідати будь-які деталі до випуску ролика.

«Швидше за все повна версія привітання з зірками вийде на «1+1», де йде шоу «Вечірній квартал», - стверджують журналісти.

Як повідомлялося раніше, суперечності президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука вийшли на новий рівень.

Глава держави почав потихеньку критикувати провальну роботу глави Кабміну, а його політтехнологи намагаються всіляко підкреслити різницю у підходах цих двох політиків. У підсумку це виглядає смішно.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише відомий український політолог Олеся Яхно.

«Смішно, тому що, по-перше, Зеленський має надзвичайні повноваження, порівняно з попередниками. По суті, він одноособово сформував більшість у ВР і призначив уряд. Тому цей уряд Зеленського, а не Гончарука», – наголосила вона.

Другий момент – це те, що Кабміном зокрема і економікою в цілому керують з Офісу президента, а не з кабінету прем'єр-міністра.

«Більш того, дуже часто саме президент, перевищуючи конституційні повноваження (у нас парламентсько-президентська форма правління, а не навпаки), ставив завдання уряду і парламенту», – підсумувала Яхно, логічно резюмувавши, що, критикуючи роботу Кабміну, президент фактично говорить про власних помилках.

Нагадаємо, у Зеленського жорстко поставили Путіна на місце: «Споконвічно російська частина України».

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