Мирову угоду щодо врегулювання судових претензій Антимонопольного комітету України до російського «Газпрому» до підписання вже схвалив Кабмін

Відповідне розпорядження уряду оприлюднено на "Урядовому порталі".

27 грудня 2019 року з'явилося розпорядження Кабміну №1372-р про підписання мирової угоди з РФ щодо газу на суму а $7,4 млрд:

«Схвалити проект мирової угоди у справі за позовом ПАТ "Газпром" до держави Україна, яка розглядається арбітражним трибуналом ad hoc у відповідності з Арбітражним регламентом комісії ООН з прав міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), справа ПТС №2019-10», - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що уповноваженим з підписання мирової угоди є міністр юстиції України Денис Малюська.

Антимонопольный комитет Украины АМКУ

Нагадаємо, мирова угода АМКУ і «Газпром» щодо штрафу на $7,4 млрд. включена в пакетні газові домовленості. Як відомо, у січні 2016 року АМКУ оштрафував ПАТ «Газпром» на 85 млрд грн, в подальшому, сума штрафу зросла до 172 млрд грн за рахунок пені за неоплату - на сьогоднішній день – це $7,4 млрд згідно нинішнім курсом валют; санкція передбачалася «статтею» - за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України.

Нагадаємо також, днем раніше російський «Газпром» виконав рішення Стокгольмського арбітражу і перерахував на рахунки України кілька мільярдів доларів.

Інформацію про це підтвердив президент Володимир Зеленський.

«Ще одна перемога. Для когось, може, і маленька. А для країни – велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпром» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках - відповідно з досягнутими домовленостями», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, стало відомо про прогрес у газових домовленостях між Україною і Росією. Подробиці в ефірі російського телеканалу озвучив глава Міненергетики РФ Олександр Нова.

газ, доллар

За його словами, в рамках двосторонніх переговорів Київ і Москва домовилися про скасування взаємних газових претензій з 1 січня 2020 року.

Російський міністр стверджує, що домовленість про відмову від взаємних позовів стала частиною протоколу про газову співпрацю, який Україна і Росія підписали ще 20 грудня.

Для продовження транзиту блакитного палива через нашу країну "Газпром" укладе угоду з "Оператором ГТС України" межоператорское угода, а з "Нафтогазом" – документ про бронюванні потужностей для транспортування газу.

"Нам з колегою, міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексієм Оржелем, немає необхідності додатково приймати рішення на рівні міністерств, ми остаточно домовилися в Мінську. Ніяких змін не планується. Зараз згідно з тими домовленостями, яких вдалося досягти, наші колеги – господарюючі суб'єкти – працюють над підписанням конкретних документів", - поджытожил профільний міністр Олександр Новак в ефірі російського телеканалу.

Газпром

Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».

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