Мирову угоду щодо врегулювання судових претензій Антимонопольного комітету України до російського «Газпрому» до підписання вже схвалив Кабмін

Відповідне розпорядження уряду оприлюднено на "Урядовому порталі" .

27 грудня 2019 року з'явилося розпорядження Кабміну №1372-р про підписання мирової угоди з РФ щодо газу на суму а $7,4 млрд:

«Схвалити проект мирової угоди у справі за позовом ПАТ "Газпром" до держави Україна, яка розглядається арбітражним трибуналом ad hoc у відповідності з Арбітражним регламентом комісії ООН з прав міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), справа ПТС №2019-10», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що уповноваженим з підписання мирової угоди є міністр юстиції України Денис Малюська.

Нагадаємо, мирова угода АМКУ і «Газпром» щодо штрафу на $7,4 млрд. включена в пакетні газові домовленості. Як відомо, у січні 2016 року АМКУ оштрафував ПАТ «Газпром» на 85 млрд грн, в подальшому, сума штрафу зросла до 172 млрд грн за рахунок пені за неоплату - на сьогоднішній день – це $7,4 млрд згідно нинішнім курсом валют; санкція передбачалася «статтею» - за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України.

Нагадаємо також, днем раніше російський «Газпром» виконав рішення Стокгольмського арбітражу і перерахував на рахунки України кілька мільярдів доларів.

Інформацію про це підтвердив президент Володимир Зеленський.

«Ще одна перемога. Для когось, може, і маленька. А для країни – велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпром» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках - відповідно з досягнутими домовленостями», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, стало відомо про прогрес у газових домовленостях між Україною і Росією. Подробиці в ефірі російського телеканалу озвучив глава Міненергетики РФ Олександр Нова.

За його словами, в рамках двосторонніх переговорів Київ і Москва домовилися про скасування взаємних газових претензій з 1 січня 2020 року.

Російський міністр стверджує, що домовленість про відмову від взаємних позовів стала частиною протоколу про газову співпрацю, який Україна і Росія підписали ще 20 грудня.

Для продовження транзиту блакитного палива через нашу країну "Газпром" укладе угоду з "Оператором ГТС України" межоператорское угода, а з "Нафтогазом" – документ про бронюванні потужностей для транспортування газу.

"Нам з колегою, міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексієм Оржелем, немає необхідності додатково приймати рішення на рівні міністерств, ми остаточно домовилися в Мінську. Ніяких змін не планується. Зараз згідно з тими домовленостями, яких вдалося досягти, наші колеги – господарюючі суб'єкти – працюють над підписанням конкретних документів", - поджытожил профільний міністр Олександр Новак в ефірі російського телеканалу.

Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».

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