Україна не зможе досягти "серединних" домовленостей з Росією

Як передає Politeka.net, подібну заяву зробила соратниця Володимира Путіна, голова ради федерації РФ Валентина Матвієнко.

За її словами, Київ має прийняти кремлівську сторону, інакше "нормалізації відносин" між Україною і Росією не буде.

"Новій владі України треба визначитися. Не вийде посередині. І там бути хорошим, і там не вийде. Якщо вони усвідомлюють небезпеку всього , що сталося в 2014 році, результати "державного перевороту", найпотужніше вплив націоналістичних сил на ситуацію в Україні і не почнуть рішучих кроків, очікувати подальшого поліпшення ситуації в Україні не доведеться. І думаю, що прорив у російсько-українських відносинах теж не вийде", – поставила Матвієнко зухвалий ультиматум Україні.

На цинічну заяву соратника Володимира Путіна відреагував журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, якщо Україна піде на поводу у окупантів, то наша країна може просто зникнути.

"Що там говорив Сергій Вікторович (Лавров, глава МЗС РФ)? Що, мовляв, Європа поставила перед Україною помилковий вибір: з Росією чи з Україною. А зараз Матвієнко теж каже, що команді Зеленського потрібно визначитися: вона з захисниками України чи готова йти на світ. Ну, в сенсі на капітуляцію. Теж або-або. І тут дійсно домовитися не вийде. Це як раз той випадок, що якщо ти вибираєш між, то падаєш у прірву", – озвучив Цимбалюк свої застереження українцям.

Раніше ми повідомляли про те, що Роман Цимбалюк ефектно розніс Володимира Путіна за показуху в Криму. Так, журналіст вирішив яскраво підколоти президента Росії Володимира Путіна за поїздку в аннексированный Крим, де нещодавно відбулося відкриття желездорожной частини так званого Кримського мосту.

За словами Цимбалюка, лідер Кремля Володимир Путін заробив собі статус нев'їзного в Україну за незаконне відвідування чужій території.

"Що ж це виходить? Що Володимир Володимирович черговий раз наїздив на бан в вільну Україну? Тому що у нас за законом прописано, що ті, хто відвідує окуповані території, не можуть безперешкодно приїхати на якийсь саміт, наприклад, в Київ. Або зустріч в Київ. І виходить, що керівництву України з керівництвом Росії можна спілкуватися тільки на нейтральній території – то Париж, то Берлін", – посміявся журналіст над головою країни-агресора.

Нагадаємо, Цимбалюк познущався над пропагандистами з ОРДЛО

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк не стримався і розніс Путіна за показуху в Криму

Також Politeka писала, що Путін націлився на знищення головного ворога РФ