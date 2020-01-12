Скандальний колишній президент України Віктор Янукович використовує свою коханку для того, щоб «віджимати» землю у росіян

Екс-президент, що втік з України, вляпався у гучний скандал в Росії. Як стало відомо OBOZREVATEL, політик, судячи з усього затужив за батьківщиною і своєї розкішної резиденції – Межигір'єм.

Як з'ясувалося, Янукович почав скуповувати землю гектарами в Сочі, за допомогою судів «віджимаючи» у місцевих жителів ділянку з озером в заповідній зоні.

Офіційним покупцем землі значиться співмешканка екс-президента Любов Полєжай, яка при отриманні російського громадянства поміняла прізвище на Садикова. За допомогою суду їй вдалося отримати 1 га в Хостинському районі Сочі незважаючи на протести місцевої влади. Однак, цього виявилося мало: в даний момент Садикова намагається прибрати до рук ще 2,2 га землі в селі Прогрес під Сочі.

Місцеві чиновники категорично проти продажу землі, адже мова йде про заповідник. За правилами на вказаній ділянці не можна будувати будинок і використовувати землю для сільськогосподарських робіт, а співмешканка Януковича планує саме останнє. Тим не менш суд знову став на бік Садикової. Відзначається, що вартість зазначеної ділянки становить 3 мільйони доларів.

Відомо, що у Януковича вже є особняк під Сочі, який також створює проблеми місцевим жителям: люди скаржаться, що через його будівництво у них виникли перебої з водою.

Нагадаємо, ми писали про те, що Віктор Янукович має відвідати теперішній Донбас і Луганськ. Таку думку озвучив перший заступник Національної громадської телерадіокомпанією України (2015-2017) Олександр Харебін.

За його словами, цікаво буде подивитися, як люди на тимчасово окупованих територіях зустрінуть побіжного президента.

"Янукович повинен повернутися в Донецьк і Луганськ. Я хочу подивитися, як його там зустрінуть і, як він буде розповідати легітимний він або нелегітимний", - уклав він.

Нагадаємо, з'явилося фото нового «Межигір'я» Януковича в РФ: росіяни в люті від свавілля.

Як повідомляла Politeka, ліквідація Януковича: спливла скандальна інформація про снайперів, все вирішив один дзвінок.

Також Politeka писала, що Януковича кличуть в Україну, але не для арешту: "Нехай розповість, легітимний він чи ні".