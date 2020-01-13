Деокупувати підконтрольні бойовикам території Донецької і Луганської областей протягом п'яти найближчих років не вдасться

Як передає Politeka.net, до такого висновку прийшов політолог і блогер Кирило Сазонов.

В інтерв'ю на ObozTV він прокоментував заяву тимчасово повіреного у справах Сполучених Штатів по Україні Вільяма Тейлора, який висловив упевненість в тому, що всього за один або два роки Україна зможе домогтися виведення з Донбасу російської армії.

Крім того, політолог порівняв Росію з щукою, ікла якої повернені вістрям всередину порожнини рота.

«У Росії ікла, як у щуки. Схожі, по-моєму, і в крокодила. Якщо жертва попалася – вона назад вже не вилізе, ікла загнуті всередину. Іншими словами, коли зуби згниють і випадуть, коли Росія почне розпадатися сама, тоді вже можна буде говорити про повернення території», – заявив він.

Раніше військовий експерт і аналітик Олексій Арестович заявив, що Володимир Путін і далі виношує ідею про створення "Новоросії" на території України.

За його словами, Володимир Путін досі теше себе мрією захопити більшу частину України, щоб створити на цих територіях концепт вигаданої "Новоросії".

Нагадаємо, в ході брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Росії Володимир Путін заявив, що закон про особливий статус Донбасу повинен стати безстроковим.

Раніше ідеолог і затятий прихильник «ДНР» Роман Манекін в пух і прах розніс ідею Владислава Суркова про особливий статус Донбасу в складі України.

Він назвав її ідіотською і спростував байки про те, що це змусить місцеві еліти вимагати того ж і призведе до розпаду держави

А ось американський політолог, директор міжнародної некомерційної організації «Євразійська демократична ініціатива» Пітер Залман заявив, що конфлікт на Донбасі остаточно вичерпав себе.



За його словами, Володимиру Путіну, враховуючи ситуацію в Росії, протести і пожежі, зараз просто необхідно показати якісь зрушення на міжнародному фронті. Володимиру Зеленському теж потрібно показати якісь кроки, так як повернення Донбасу було одним з його передвиборних обіцянок.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

Як повідомляла Politeka, повернення Донбасу: країни ЄС зробили несподіваний крок.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу