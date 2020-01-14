Президент Росії Володимир Путін сподівається на те, що влада Володимира Зеленського похитнеться і він прийде просити допомоги у Кремля
Як передає Politeka.net, таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі телеканалу ATR (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Журналіст провів паралелі з побіжним президентом Віктором Януковичем, який у свій час теж просив допомоги в Росії.
"Кремлю потрібен президент України, який висить на волосині, тримається на волосині за владу. Його крісло повинно хитатися до такої міри, щоб у нього завжди була спокуса попросити, як вони тут називають, допомогу "братського", або "одного народу". Зазвичай це закінчується Ростовом, але, тим не менш, це треба розуміти", – сказав він.
"Як тільки ослабне державу до такої міри, що не буде людини, яка легітимно може віддати наказ всім силовим структурам, танків, гармат і літаків стріляти по загарбниках, тоді вони скористаються цією ситуацією і повториться ефект 2014 року", – спрогнозував журналіст.
Раніше журналіст Роман Цимбалюк розповів, чому президент Росії Володимир Путін хоче особливого статусу для Донбасу.
За його словами, Путін агресивно домагається цього, щоб знищити суверенітет держави.
Крім того, він може використовувати це для збереження влади після закінчення своєї каденції в 2024 році.
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