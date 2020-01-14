Крім того, він висловив упевненість в тому, що Путін не піде на нормалізацію відносин з Києвом і ніколи не буде демонструвати українському колезі свої людські якості.

"Як тільки ослабне державу до такої міри, що не буде людини, яка легітимно може віддати наказ всім силовим структурам, танків, гармат і літаків стріляти по загарбниках, тоді вони скористаються цією ситуацією і повториться ефект 2014 року", – спрогнозував журналіст.

Раніше журналіст Роман Цимбалюк розповів, чому президент Росії Володимир Путін хоче особливого статусу для Донбасу.

За його словами, Путін агресивно домагається цього, щоб знищити суверенітет держави.

Крім того, він може використовувати це для збереження влади після закінчення своєї каденції в 2024 році.

Також ми повідомляли, що жителі «ДНР» обурені різким зростанням цін в «республіці», і їх терпіння вже на межі.

Люди, що живуть в окупованому Донецьку, бояться, що підвищення вартості продуктів і бензину продовжиться і далі,

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Путін готує новий котел на Донбасі

Також Politeka писала, що орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".