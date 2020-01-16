Куратори російського президента Володимира Путіна продовжують на Донбасі свою чорну справу

Найманці і кадрові військові, присутність яких РФ наполегливо заперечує, продовжують обстрілювати і послаблювати позиції ЗСУ, поливаючи їх зі зброї, забороненої Мінськими угодами. Крім цього, відкрито другий фронт, де не стріляють, але роблять не менш згубні речі, передає телеграм-канал «Вільнодумець».

З посиланням на свої джерела в міськраді Донецька, автор повідомляє про те, що керівництво «ДНР» зараз щосили зайняте підготовкою реінтеграційних документів, які б забезпечили «безпечну й ефективну співпрацю «республіки» з Україною в рамках можливого об'єднання. Робота кипить з листопада минулого року.

На даний момент розглядають три варіанти документів: від оптимістичного до песимістичного.

Перший з них, наголошується в повідомленні, найбільш прийнятний для «ДНР» як сценарій реінтеграції в Україну і включає в себе повну амністію всім, хто в 2014-2020 перебував у «республіці». Правда, там підозріло мовчать про долю бойовиків.

«Вибори місцевих органів влади, поліція, прокуратура і суди – всі свої. Російські війська на прохання «парламенту ДНР» залишаються в якості миротворців або «як стабілізуюча військова структура, здатна забезпечити недопущення конфліктів у регіоні, можливо 50 на 50 з міжнародною поліцейською місією», – йдеться у публікації.

Другий варіант практично повторює перший, але з незначними поступками. А ось третій для «республіки» дуже небажаний, оскільки в ньому вимоги РФ/«ДНР» будуть найменш враховані українською стороною.

«Тут основний упор робиться на створення юридично-правової бази, що забезпечує права і безпеку денеерівців», – пише автор.

Про справжню мету документів знають від сили чоловік 10, і хоч робота і не приховується, її широко висвітлювати теж не поспішають. «Штаб», що займається цим, отримує вказівки з Москви, а також консультується з РНБО й деякими українськими депутатами.

Виходячи з того, що відбувається, є припущення, що зараз Путін робить основний упор щодо приєднання України до Союзу РФ і Білорусі на політико-дипломатичному напрямі, намагаючись зберегти військовий та інформаційний тиск. Також не виключено, що між деякими політсилами в Україні і Кремлем є домовленості про припинення війни на сході країни в обмін на лояльність України.

«Чи це так, покаже час. Але мир за будь-яку ціну ніяк не влаштує більшість населення України й особливо військових, для яких Росія залишилася агресором, зруйнувавши життя мільйонів українців і окупувавши нашу територію», – резюмував «Вільнодумець».

Нагадаємо, окупанти озвіріли і накрили ВСУ з важкої артилерії.

Як повідомляла Politeka, Путін готується до бойових дій.

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