Він зобов'язаний в 2024 році сказати: «я втомився, я йду»

Політичні декорації Кремля змінилися, але це абсолютно не вплине на курс Росії щодо України, адже Володимир Путін залишиться при владі

Найголовніше, що потрібно винести Україні, після звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів - Україна все ще перебуває під загрозою, яку несе Росія.

Як повідомляє Politeka, таку думку висловив журналіст УНІАН у Москві Роман Цимбалюк на своїй особистій сторінці у Facebook.

Він зазначає, з точки зору внутрішніх російських розкладів Володимир Путін зробив перший крок, щоб з'їхати з головного кремлівського кабінету, зберігши при цьому владу. Тобто, за чинною Конституцією РФ, він зобов'язаний у 2024 році сказати: «я втомився, я йду» і рокіровки, схоже, він вже не буде робити. Тим не менше, Путін може бути і втомився, але йти не хоче. Традицію Бориса Єльцина повторено не буде.



Роман Цимбалюк прогнозує, що після змін в основному законі, варіанти з'являться: можна буде працювати духовним лідером і правити, а президент буде займатися прийняттям вірчих грамот та вішати на груди героїв медалі.

Користувачі мережі під постом журналіста висловили надію в те, що колись РФ відчепиться від України:

"Як би хотілося, щоб Росія настільки забула про Україну, щоб взагалі не до нас було. І хоча географічно це неможливо, але якимось чином це б сталося! Подалі від ворожого Рашіського рейху!", "Народу, як відомо з давніх часів , потрібні - хліб і видовища. у Путіна в зв'язку з корупцією і санкціями з хлібом велика проблема, з видовищами теж проблема - відсторонили від всіх міжнародних змагань, ось він і вирішив застосувати ноу хау", "Сподіваюся в Україні буде перепочинок, вони зайняті своїми кабінетами".

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