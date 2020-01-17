Андрій Пальчевський розповів, чому ще не оголосив про своє рішення балотуватися в мери Києва

Як передає Politeka.net, таку заяву український телеведучий і бізнесмен зробив в ефірі програми «Люсін вайбер». Відео опубліковане на його каналі в Youtube. (Щоб подивитися – проскрольте вниз)

«Я дуже важко уявляю себе… От ви можете собі уявити українських чиновників, навіть в тому числі і сучасну владу, ось цю Банкову, і так далі. І раптом вони бачать мої небесні риси десь поруч. Та вони мене застрелять в машині, щоб ви не сумнівалися. Будь-який з них. Вони ж знають, що я серйозний дядько. Я не буду розповідати про посадки, я посаджу. Вони бачать в очах… Тому буде великий опір. А чи треба мені це казкарю-билиннику – це велике запитання», - заявив він.

Пальчевський додав, що змінити сформовану систему допоможе тільки потужний громадський опір.

«Пересилити їх можна тільки якщо піде сила людей, яка буде не задоволена станом справ у місті, в моєму місті. В моєму місті, підкреслюю. Я тут народився, я тут хочу померти. Не де-небудь там в Омані, а тут», - підкреслив він.

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Як повідомляла Politeka, Пальчевський повідомив Зеленському, як поквитатися з Гончаруком: «Кульгавий каченя».

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