Президент РФ Володимир Путін готовий до нової "гібридної операції", яка призведе до війни

Таку думку озвучив російський політолог Валерій Соловей в інтерв'ю одному з російських ЗМІ.



Політолог уточнив, що сам глава РФ мимоволі виказав свої плани на гучному посланні Федеральних Зборів. На думку Соловея, нова війна стане неминучою, якщо в новому уряді Путіна замінять міністра оборони.

Крім того, він уточнив, що жертвою російської агресії може стати не тільки Україна і Білорусь, але і країни Балтії.



"Це було задумано давно. І за великим рахунком це ідея геополітичного реваншу - реваншу в історії. Пам'ятайте, Володимир Володимирович весь час говорив, що розпад Радянського Союзу — найбільша геополітична катастрофа ХХ століття. Він хоче знати в історії реванш. І цією ідеєю він рухається, принаймні, з 2009 року, принаймні, з 2009 року він послідовно, крок за кроком цей реванш готує", - заявив російський експерт.



На думку Соловея, у разі агресії Кремля НАТО не захистить країни Балтії від агресії РФ, так як на то потрібна воля президента США Дональда Трампа, а він має теплі почуття до російського колеги. Він підкреслив, що Кремль активно готує всю країну до нової війни-агресії.



"Ситуація буде розвиватися за трагічним руслом, я це знаю. Якщо ви звернете увагу на масові евакуації шкіл спершу в Москві, в інших містах - це ж підготовка до введення надзвичайного стану. Це ж планово", - резюмував політолог.

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