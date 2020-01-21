Відомий український телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський обговорив вчинок президента Володимира Зеленського, який вирішив не звільняти прем'єра України Олексія Гончарука

У програмі "Великий вечір" з Валисием Головановим, яка виходить на телеканалі "НьюзВан", Андрій Пальчевський поговорив про останні події в Україні. В першу чергу це стосувалося рейтингу президента України Володимира Зеленського, а також його помилку, яку він зробив, коли залишив Гончарука на посаді прем'єра. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Телеведучий впевнений, що тепер всі, хто проти президента, думають, що “соросята” можуть викручувати руки. Дуже легко перевели тему зі скандалу з зарплатами на новий скандал.

"Вчинив правильно президент? Це велика помилка, яку він зробив, тому що він обміняв свій рейтинг на живучість цього уряду. Всі, хто проти президента, підхопили ідею, що Гончарук та "соросята" можуть "викручувати руки" президента... Мене збентежило те, як вправно перевели тему зі скандалу з зарплатами", - зазначив бізнесмен.

Бізнесмен упевнений, що рейтинг Гончарука безпосередньо впливає на рейтинг Зеленського. Але президент взяв цей важкий тягар на себе. Тепер президенту доведеться відповісти за це діяння і рейтинг може дуже сильно постраждати.

"Метафізика фарту працює на президента Зеленського. Якщо він не використовує цей фарт до кінця, то помилка буде його й відповідальність його. Минулого тижня він допустив найбільшу політичну помилку. Я вважаю, що президент його (Гончарука) повинен був навіть "поцілувати", "перехрести і під лід пусти" — є таке прислів'я. Це з цієї серії, тому що він взяв на себе тягар відповідальності", - резюмував він.

Раніше ми повідомляли, що український бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський прокоментував продаж компанії ПАТ "Центренерго".

Пальчевський жорстко пройшовся по "Слугам народу" у своєму відео, яким поділився у соцмережі Фейсбук.

"Почитав новини... хлопчики-дзвіночки, вони ж хлопчики-"коломойчики" акуратненько збираються продати "Центренерго" - плюс буде продаж землі - плюс скоро продавати буде нічого... гривня вже падає, настрій в суспільстві вже змінилися. Пора комусь надягати каску...".

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