Президент Білорусі Олександр Лукашенко чинить психологічний тиск на президента РФ Володимира Путіна
Про це написав російський журналіст Леонід Радзіховський в блозі для видання Обозреватель.
Він також звернув увагу на те, що останні радикальні рішення, які зробив Лукашенко переслідують лише дві мети. Одна з них полягає в тому, щоб створити образ справжнього ворога в обличчі Росії.
Радзіховський вважає, що дії Лукашенка не можна пов'язати з побоюваннями через поглинання Білорусі РФ, адже поки для цього немає підстав. В першу чергу, поглинання не зможуть спокійно прийняти росіяни, що істотно знизить рейтинг Путіна.
"Це безумство, чисте безумство для російського керівництва. Самогубство", – зазначив журналіст.
По-друге, поглинання було б самогубством для зовнішньої політики, адже це принесло б Росії нові санкції від Європи і остаточний розрив відносин з нею.
Є і третій показовий нюанс, адже після конституційної реформи в Росії Володимир Путін не розглядає ідею створення союзної держави з Білоруссю як спосіб продовження свого перебування у владі. Путін створив під себе Держраду, яка ніяк не пов'язана з Білоруссю.
Таким чином, на його думку, останні дії Лукашенка переслідують дві мети. Перша – передвиборна риторика і формування образу ворога з метою об'єднання народу навколо нинішнього лідера.
"У тебе вибір, Володя: або ти мені раніше задарма нафту і газ віддаєш, або пішов ти до біса зі своїми спілками. Я тебе оголошую найлютішим ворогом Білорусі, окупантом, загарбником", – припустив журналіст, назвавши другу мета, яку переслідує Лукашенко.
Нагадаємо, що Лукашенко завдав потужний удар по Путіну, конкуренти РФ потирають руки.
Як повідомляла Politeka, Путіна висміяли за небажання "змивати гріхи".
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