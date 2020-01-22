По-друге, поглинання було б самогубством для зовнішньої політики, адже це принесло б Росії нові санкції від Європи і остаточний розрив відносин з нею.

Є і третій показовий нюанс, адже після конституційної реформи в Росії Володимир Путін не розглядає ідею створення союзної держави з Білоруссю як спосіб продовження свого перебування у владі. Путін створив під себе Держраду, яка ніяк не пов'язана з Білоруссю.

Таким чином, на його думку, останні дії Лукашенка переслідують дві мети. Перша – передвиборна риторика і формування образу ворога з метою об'єднання народу навколо нинішнього лідера.

"У тебе вибір, Володя: або ти мені раніше задарма нафту і газ віддаєш, або пішов ти до біса зі своїми спілками. Я тебе оголошую найлютішим ворогом Білорусі, окупантом, загарбником", – припустив журналіст, назвавши другу мета, яку переслідує Лукашенко.