Відомий український телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський розповів про плачевної ситуації, заручниками якої стали українці з-за діючою в країні політичної системи

Таку заяву Пальчевський зробив в ефірі українського телеканалу 112 Україна.

За його словами, так звані "слуги народу" в Україні дуже швидко стають "вельможами".

«Мафиизация країни відбувається з-за тривалого строку перебування цих яничар президентських при владі. Ви розумієте, це вельможі сучасні. Це не слуги, страшно сказати народу, вони всі стають вельможами… Ви розумієте, що таке влада? Ви ж не розумієте. Ті, хто був при владі розповідають, що жодні з людських пороків більше не цікавлять людей, які скуштували», - заявив він.

також розповів Пальчевський, який вихід із ситуації він бачить.

«Україна, як і весь світ, підійшла до кризи репрезентативною виборчої демократії. Два шляхи. Або ми, як швейцарці йдемо на пряму демократію і у нас все час є можливість хоча б щодо основних питань голосувати, або референдумів, або в смартфоні, як нам було обіцяно. Або ми робимо те, що робили стародавні греки в період справжньої демократії… Жеребом вибираються люди», - підкреслив бізнесмен.

Нагадаємо, Пальчевський розповів про визнання Зеленського, якого не робив ще жоден президент.

А ще Politeka писала, що Пальчевський розкрив промах Зеленського.

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