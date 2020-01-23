Соратники президента Росії Володимира Путіна намагалися пробратися в Україну, але їх «застукали» прикордонники

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-служба Держприкордонслужби.

«Рейсом з Лондона в «Бориспіль» прибув громадянин Росії. Як з'ясувалося, росіянин є представником правлячої політичної партії країни – «Єдиная Россия», колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі Закону України «Про прикордонний контроль» у нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з «Борисполя» в Німеччину», - йдеться в повідомленні.

Ще двоє політиків були «зловлені» у пункті пропуску «Київ» в Жулянах.

«Вчора ввечері вони прилетіли рейсом з Мінська. Один з візитерів також представник «Єдиної Росії», інший – компартії РФ. Обидва повідомили, що нібито прибули до Києва з метою участі у конференції. Зараз вони повернуті зворотним рейсом», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, російський президент Володимир Путін безглуздо зганьбився через неоднозначне рішення.

Лідера Кремля Володимира Путіна продовжують висміювати в соціальних мережах через рішення відправити російський уряд у відставку разом з головним соратником Дмитром Медведєвим.

Тому в звичному для себе стилі президента РФ вирішив висміяти відомий карикатурист Сергій Йолкін.

На карикатурі можна побачити, як комусь по телефону дзвонить Володимир Путін, який говорить своєму співрозмовнику наступне: "Новий рік пройшов — треба викинути ялинку і уряд туди ж".

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".