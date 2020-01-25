У прем'єр-міністра України Олексія Гончарука ще є запал і він потрібен нашій країні

Як передає Politeka.net про це президент України Володимир Зеленський розповів інтерв'ю "9 каналу". (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця )

За його словами, Гончарук - "хороша машина".

"Він не наїздив ще то кількість кілометрів, після якого ви змінюєте автомобіль. І це не тому що я його зараз порівнюю з річчю. Це просто алегорія. Молодий, як мені здається, дуже потрібний цій країні, цього часу зараз чоловік. І речі, які ми обговорили, нюанси, він повинен їх змінити. Він втомиться – він піде. Він не впорається – він звільнить крісло. Це справедливо. Але ще трішечки йому потрібно часу, щоб показати результат", – вважає президент.
 

Крім того, він вважає, що поки рано судити про результати Гончарука на посаді прем'єра.

"Всі кажуть: "Ну, коли ж, ну що ж?". Чотири місяці він на посту. Як ми його вибрали у верховній Раді України, формуючи команду і очищаючи стару, він працює чотири місяці. Так і є: вересень, жовтень, листопад, грудень. Січень – п'ятий місяць. Тому ще є у нього запал", – резюмував Зеленський.

Раніше український телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський заявив, що президент Володимир Зеленський допустив епічну помилку в розмові з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"16 січня 2020 року - день, коли Зеленський втратив свій рейтинг назавжди. Він ніколи не буде 72% або 62%, це вже будуть натягнуті цифри... Зійшлися погано зірки.. Ось вони для нього добре зійшлися і була довіра. А наш народ - треба було виконати кілька обіцянок. Посадки? Немає. Економіка? Адже тільки завдяки піраміди ОВДП... Володимир Зеленський посилив ситуацію, залишивши Гончарука на місці", - пояснив телеведучий свою точку зору.

Нагадаємо, Пальчевський голосно висловився про заяву Зеленського про антисемітизм.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський дав пораду Зеленському, як вчинити з ринком землі.

Також Politeka писала, що Пальчевський жорстко висловився про відставку Гончарука і пройшовся по його Кабміну.

 



 