У прем'єр-міністра України Олексія Гончарука ще є запал і він потрібен нашій країні

Як передає Politeka.net про це президент України Володимир Зеленський розповів інтерв'ю "9 каналу". (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця )

За його словами, Гончарук - "хороша машина".

"Він не наїздив ще то кількість кілометрів, після якого ви змінюєте автомобіль. І це не тому що я його зараз порівнюю з річчю. Це просто алегорія. Молодий, як мені здається, дуже потрібний цій країні, цього часу зараз чоловік. І речі, які ми обговорили, нюанси, він повинен їх змінити. Він втомиться – він піде. Він не впорається – він звільнить крісло. Це справедливо. Але ще трішечки йому потрібно часу, щоб показати результат", – вважає президент.

Крім того, він вважає, що поки рано судити про результати Гончарука на посаді прем'єра.