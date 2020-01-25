Перший президент України Леонід Кравчук розповів, що звільнити прем'єра Олексія Гончарука можуть через півроку - рік, якщо не буде результатів

Кравчук заявив, що прем'єру потрібно дати час попрацювати, як і його команді, щоб показати результат. Про це пише "Главред".

"Якщо ми побачимо, що за ще якийсь час, півроку – рік, окрім слів нічого немає, тоді ставимо питання про відставку", - підкреслив він в інтерв'ю на каналі 112 Україна.

Кравчук підкреслив, що кожен з чиновників по різному говорить, але немає у них єдності. При цьому нічого не змінюється в державі.

"Кожен з них цвірінькає по-своєму, а хору немає, єдності... Кожен горобець, що сидить на своїй гілці, повинен чірікать правильно. Але від цього цвірінькання нічого не змінюється в державі", - додав перший президент.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський допустив епічну помилку в розмові з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Про це український телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський заявив в ефірі. Мова йде про 10-хвилинної зустрічі, під час якої Володимир Зеленський дав главі Кабміну Олексію Гончаруку "другий шанс".

Як зазначив Андрій Пальчевський, в скандалі з прослуховуванням Володимир Зеленський допустив епічну помилку, але вона не "вб'є" його.

Повідомлялося, що Україна втратила контроль над залізницею, Гончарук нарешті зізнався.

Цю інформацію глава Кабміну озвучив, виступаючи на Українському сніданку в Давосі.

За його словами, Україна планує передати «Укрзалізницю» в управління німецької залізничної компанії Deutsche Bahn на 10 років.

Олексій Гончарук також підтвердив, що відповідний меморандум про передачу компанії був підписаний вчора в Давосі, 22 січня.

Нагадаємо, з'ясувалася зв'язок Гончарука з Новосад, якої мало 36 тис.

А ще Politeka писала, что Гончарук влаштував неабиякий переполох у Давосі

Також Politeka повідомляла, що фантастичні багатства Гончарука вражають, щоб усі так жили



