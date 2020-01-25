Козак домігся того, чого не зміг Сурков

Помічник президента Російської Федерації Володимира Путіна Владислав Сурков пішов у відставку, а на його місце вже пророкують нову людину

Як передає «Хвиля», вже з'явилося формулювання можливої відставки чиновника – «в зв'язку зі зміною політики по Україні».

Наступником Суркова все голосніше називають Дмитра Козака, який тепер буде відповідати за український напрямок у Путіна. Саме з цією людиною вів переговори помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак, який відповідає за зовнішню політику.

Головне питання в тому, як після призначення Козака зміниться політика РФ щодо України.

«Логічно припустити, що така заміна обумовлена а) незадоволенням роботи Суркова б) задоволення результатами переговорів по лінії Єрмак-Козак», – пише Максим Ялі.

На його думку, другий пункт виглядає в цій ситуації найбільш логічним.

«По-перше, президент Зеленський підписав нещасливу «формулу Штайнмаера», що було умовою з боку росіян зустрічі для «нормандської четвірки». Очевидна і достовірна роль в цьому саме Єрмака, відповідального за підготовку зустрічі. По-друге, рішення «газового» питання на прийнятних для росіян умовах. А саме – Україна відмовилася від претензій в Стокгольмському арбітражі, що в перспективі позбавить Україну можливості оскаржувати рішення російського газового монополіста в міжнародних інстанціях. Тепер «Нафтогаз» залишився один на один з Газпромом на найближчі п'ять років», – підкреслив автор.

Нагадаємо, Україну чекає незавидне майбутнє, зроблено фатальний заяву.

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