Після зриву зустрічі в Ізраїлі російського лідера Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, в Кремлі пояснили ситуацію і дали прогнози на майбутнє

Зокрема, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував на росТБ взаємини його начальника і Зеленського. За його словами "між двома президентами, власне, вже встановлений робочий контакт, дуже ефективний, як показали останні події".

При цьому він підкреслив, що контакт між ними не є "нічим сенсаційним": "Це такий робочий, скрупульозний робочий процес"

З приводу зустрічі двох голів, що не відбулася, Пісков відмітив: "Окрему зустріч, просто фізично, на жаль, організувати неможливо".

Як йдеться в повідомленні Телеграм-каналу Klymenko Time, коментар Пєскова показовий з кількох причин і дає можливість очікувати якихось значних змін у кінці зими і навесні 2020.

"Цей коментар показовий з двох причин. По-перше, тон коментаря - явно спонукає до подальших переговорів для врегулювання ситуації на Донбасі. По-друге, ці слова Пєскова прозвучали після недавньої новини про відставку Суркова. У плані переговорів чекаємо активний лютий і активну весну".

Раніше ми повідомляли, стало відомо, чому помічник Путіна В'ячеслав Сурков, який курирував Донбас, подав у відставку. За словами кремлівського політтехнолога Олексія Чеснакова, змінився курс по Україні, що і стало причиною звільнення Суркова.

Експерт не пояснив, про яку конкретно зміну курсу йде мова, але раніше розповідав, що Сурков виступає проти поступок українській стороні з питань, пов'язаних з Донбасом. Інші російські чиновники, близькі до Путіна, мають інші погляди. В тому числі віце-прем'єр Дмитро Козак, який користується виключною довірою Путіна. До речі, курировати український напрям тепер буде саме Козак.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.