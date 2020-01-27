Андрій Пальчевський закликав припинити пряме авіасполучення з Китаєм на тлі новин про перший підтверджений випадок коронавірусу в Україні

Як повідомляє Politeka, відомий український телеведучий, бізнесмен і політичний експерт прокоментував повідомлення про те, що в Києві зареєстровано випадок коронавірусу, на своїй сторінці в Фейсбук (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Пальчевський вважає, що влада повинна терміново прийняти необхідні заходи.

«Вважаю за необхідне звернутися до президента, який як завжди за кордоном, або до того, хто приймає рішення, закрити прямі рейси з Китаю, а також переглянути всі пересадочні. Всіх, хто прибув зараз, треба посадити на карантин, цих людей треба витримати. Тим більше, вірус передається без жодних видимих причин», - підкреслив експерт.

Він обурений тим, що відповідні заходи не були прийняті раніше. Крім того, Пальчевський згадав трагедію з українським літаком в Ірані, натякнувши на те, що авіасполучення з цією країною також варто було б закрити раніше у зв'язку з неспокійною обстановкою в регіоні.

«Знову будемо не готові! Не наліталися! Іран не закрили, Китай зараз не закрили – чекаємо!», - підсумував Пальчевський.

Нагадаємо, раніше 27 січня з'явилися повідомлення про те, що в Києві зареєстрували один випадок небезпечного захворювання.

Такі дані надала державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Спочатку представники лабцентра не уточнили, якого штаму даний коронавірус, однак пізніше повідомили у коментарях - це не китайська 2019-nCoV.

Зазначимо, раніше Андрій Пальчевський заявив, що скандал з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком призвів до того, що дії української влади не схвалюють практично всі.

«Я був симпатиком Зеленського. Прогнозую, що жодних шансів у "Слуги народу" на місцевих виборах не буде. Тому зараз будуть спроби залучити у свої ряди ще не заплямованих особистостей. Але справа в тому, що, не звільнення Гончарука та його групи, почитайте Милованова», - уточнив він.

Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський не стримався і озвучив фатальну помилку Зеленського.

Також Politeka писала, що Пальчевський вийшов з себе після нового скандалу зі «слугою народу».