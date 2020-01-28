Звільнення Владислава Суркова говорить про те, що РФ спробує повернути Україні окуповану частину Донбасу

Про це в інтерв'ю журналістам розповів аналітик і військовий експерт Юрій Карін, передає Апостроф.

За його словами відставка помічника Володимира Путіна, який займався українським питанням і намагався заморозити війну на Донбасі, ніяк не вплине на хід переговорів між Києвом і Москвою.

Проте, як стверджує Юрій Карін, відставка змінить методи агресії РФ по відношенню до України, оскільки особистості, які прийшли йому на зміну, спробують впихнути ОРДЛО до складу України.

Вогонь на Донбасі після відставки Владислава Суркова навряд чи припиниться і Володимир Путін буде далі просувати тезу про те, що війна на Донбасі - "громадянський конфлікт".

На думку Юрія Карина, зміна "куратора" вплине тільки на те, хто буде контролювати фінансові потоки з Росії, які живлять російсько-окупаційні угруповання "Л/ДНР".

"На відміну від анексованого Криму, з точки зору росіян, Донбас можна грабувати, адже він нічийний", – стверджує аналітик.

"На фінішну пряму ця боротьба вийшла влітку 2019 року, коли Путін почав усвідомлювати (і то далеко не в повному обсязі) ступінь провалу Кремля на президентських і парламентських виборах в Україні і в принципі на всіх "українському напрямку". Результати виборів "заморожували" вкрай невигідну для нього ситуацію ще як мінімум на п'ять років, адже його прямі "протеже" жаданої влади так і не отримали", – озвучив Карін свій прогноз.

Підсумовуючи, військовий експерт додав, що Володимир Путін після цього намагається впровадити план "Б", який не передбачає "вирішення українського питання" військовими методами, а полягає в спробах дестабілізації України під контролем ФСБ.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін намітив майбутнє для Донбасу. Таку думку озвучив колишній депутат російської Державної думи Росії Ілля Пономарьов.

Російський політик висловив думку, що єдина мета Володимира Путіна полягає лише в одному: він бажає, щоб лідери світових держав прибули з візитом в Російську Федерацію до 9 травня.

До всього іншого, Путіну треба щось вирішувати з Донбасом, для цього він також окреслив собі терміни.

«Він хоче мати в цій ситуації дружній Захід і заспокоєні російські еліти. А заспокоєні - це коли будуть зняті європейські санкції. Світ на Донбасі йому об'єктивно потрібен і швидко. До цих травневих свят», - заявив Пономарьов.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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