Після відставки Владислава Суркова грабувати Донбас і дестабілізувати там ситуацію будуть ФСБ і її агентура

Таку думку «Апострофу» озвучив військовий оглядач і головний редактор сайту «Інформаційний опір» Юрій Карін.

Він упевнений, що звільнення помічника Володимира Путіна ніяк не вплине на переговори і спроби повернути окуповані території Україні, «заморозивши» конфлікт на Донбасі.

«Подія вплине лише на хід, форми, методи російської агресії проти України. Сурков був ідеологом замороженого конфлікту, а зараз Кремль формує події, щоб на своїх умовах впхати метастазу ОРДЛО назад в Україну», – уточнив він.

Тому Дмитро Козак, який тепер керує в Кремлі «українським питанням», – лише один із пішаків Путіна. Примушення агресора до миру від нього не залежить, тому що це – справа санкцій та політичного тиску.

У подальшому військові дії не припиняться, а Росія продовжить дискредитувати Україну на міжнародній арені і намагатиметься перетворити все, що відбувається на Донбасі з її вини, у «внутрішній конфлікт». Свою лепту внесе і пропаганда, створювана прокремлівськими ЗМІ в Україні, а також можливий сировинний шантаж.

Карін зазначає, що між ФСБ і ГРУ ГШ РФ відразу ж після початку війни на сході України розгорнулася неабияка боротьба за Донецьк і Луганськ, оскільки там пристойні фінансові потоки, до того ж слабо контрольовані.

«Саме тому війну Суркова з дуетом Козак-Бабич не можна розглядати як щось особисте, тут мова йде про битву так званих веж Кремля за сфери впливу, в тому числі за Україну», – пояснив експерт.

Він додав, що близько десяти років тому з'явився негласний договір: ГРУ має зону впливу в СНД, а ФСБ – у далекому зарубіжжі. Саме цим пояснюється поява «смотрещего за Україною» Суркова і його зв'язки з російською розвідкою. Однак після того, як Україна не здалася, армія РФ застрягла в донецьких степах та з'явилися «ДНР» і «ЛНР», почалися проблеми.

Більш того, після президентських і парламентських виборів Путін зазнав краху в бажанні завести в Київ своїх людей. Результати не забарилися вже влітку 2019 року.

«Судячи з усього, саме тоді Путін і прийняв рішення впроваджувати план "Б"- адже від нашої країни йому одні витрати, починаючи від санкцій і закінчуючи необхідністю фінансування ОРДЛО. В результаті під Сурковим "захиталося крісло", що в кінцевому підсумку і призвело до його відставки. Цьому сприяли ФСБшна зв'язка Бєсєда-Козак-Бабич, які спочатку "віджали" у Суркова частину "повноважень по Україні", а згодом завдали кілька ударів по Абхазії, яку Сурков тривалий час одноосібно контролював», - зазначає Карін.

За його словами, в Кремлі зрозуміли, що військовим шляхом вирішити питання з Україною неможливо, тому вирішили продовжити розвиток планів по дестабілізації сусідньої країни, але вже під повним контролем ФСБ.

Схеми такого типу використовувалися і використовуються в Україні, Грузії, Молдові, Чорногорії, Каталонії, Шотландії, Франції, Чилі. Реалізацію подібного плану оглядач радить розглядати як підготовку до подій, що матимуть місце десь через піврок, тому що зараз Путіну поки не до України.

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