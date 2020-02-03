Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував зміни в Конституцію України
Під час засідання Погоджувальної ради парламенту у понеділок, 3 січня, він заявив, що на пленарному тижні з 4 по 7 лютого планує розглянути законопроекти, що передбачають зміни в Основний Закон.
"На цьому пленарному тижні у нас багато важливих законопроектів, у тому числі і зміни в Конституцію України. Це питання щодо закріплення пропорційної виборчої системи та зменшення кількості народних депутатів. Я думаю, що всі народні депутати, велика частина народних депутатів, підтримувала ці ініціативи, які були визначені Президентом як невідкладні. Ми маємо позицію Конституційного суду, і, я сподіваюся, будемо мати хороший результат при розгляді цього законопроекту в стінах Верховної Ради України", - зазначив Разумков.
Він додав, що на даний час близько 400 законопроектів внесені в головний і майже стільки ж є в додатковому плані.
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Також глава парламенту зазначив, що Рада переходить до нового формату роботи.
Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський вирішив переписати Конституцію. Президент вніс у Верховну Раду законопроект, який передбачає зміну одразу декількох статей.
Йдеться про статті Конституції України 118-120, 132, 133, 140-144, які стосуються процесу децентралізації. У документі нічого не говориться про надання окупованих російськими військами спецстатусу.
У законопроекті прописано, що представляти державу в областях, округах та місті Києві будуть призначені з подачі уряду префекти. Термін роботи такого префекта обмежений трьома роками.
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