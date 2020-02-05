Виступ президента США Дональда Трампа з щорічним посланням у Конгресі завершився скандалом

Як передає Politeka.net з посиланням на сторінку "Time" в Твіттері, кадри ганьби потрапили на камеру (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Перед виступом Трампа стався інцидент, який мав несподіваний розвиток і завершення. Спікер Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі простягнула Трампу руку, щоб привітатися, але той проігнорував жест.

Мабуть, затамувавши образу, Пелосі все ж дочекалася своєї "зоряної" години. Після завершення виступу, коли всі встали і почали аплодувати, спікер Палати, яка сиділа позаду президента, також встала, але замість оплесків, демонстративно розірвала аркуші з текстом промови Трампа.

As President Trump finished his State of the Union address, Nancy Pelosi was seen ripping up a copy of the President’s speech #SOTU https://t.co/W57vF21CVd pic.twitter.com/a1JeZFGsJR — TIME (@TIME) February 5, 2020

На питання журналістів, чому вона порвала текст, Пелосі сказала, що її дія "була ввічливим вчинком, враховуючи можливі альтернативи".

Інцидент активно обговорюють в мережі. Багато хто висловив підтримку Пелосі, охрестивши її "американським героєм".

"Мова Трампа була однією гігантською брехнею. Я не вірю жодному слову з його вуст. Розірви цю промову."

"Не зв'язуйтеся з Пелосі. Я люблю її!"

"«Я не ненавиджу президента, я католик» - Пелосі"

"І це увійде в історію як самий бескласовий акт в історії. Це її спадщина. Вітаю @SpeakerPelosi"

"Абсолютно грубо і по-дитячому."

"Він може бути тим, ким він є, але її поведінка говорить про неї теж."

"Американський герой"

"Трамп зламав її"

Раніше ми повідомляли, американський аналітик Саймон Анхольт прокоментував ситуацію, що склалася навколо України та імпічменту Дональда Трампа. За словами Анхольта, Україні не варто втручатися в скандал і слід зберігати дистанцію.

"Я вважаю, що краще для України прямо зараз - мовчати з гідністю. Це все стосується Трампа і не стосується України. Сама історія погано пахне і може забруднити всіх і вся, хто до неї торкнеться", - заявив Анхольт.

Нагадаємо, таємна розмова Зеленського з Трампом: президент ошелешив зухвалим вчинком, "повинні...".

Також Politeka писала, що Трамп наказав заморозити допомогу Україні: спливли деталі.