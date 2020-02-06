Російський президент Володимир Путін по максимуму намагатиметься вичавити із зустрічі «нормандської четвірки», яка повинна відбутися у квітні

Він вдасться до своїх улюблених методів: шантажу й ультиматумів, повідомляється в телеграм-каналі «Вільнодумець»

Так, не виключено, що однією з умов своєї появи за круглим столом Путін поставить обов'язковий візит Ангели Меркель і Емманюеля Макрона в Москву на святкування 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

Сама ж зустріч може бути тільки на умовах РФ, тому що на інші кремлівський небожитель просто не погодиться.

«Тиск на лідерів буде колосальним, а на Україну особливо. У ЗМІ будуть розганятися чутки про швидке захоплення всієї України військовим шляхом; буде тиск про можливе приєднання ЛДНР до РФ; посиляться обстріл і провокації на фронті, а в самому Донецьку чи Луганську російські окупанти обстріляють житлові квартали і звинуватять ВСУ, і т. п.», – йдеться у повідомленні.

Як насправді виглядає російська миролюбність, яскраво демонструє ситуація з непокірним білоруським президентом Олександром Лукашенком, якому все складніше ухилятися від братніх обіймів Путіна.

Щоб «батько» не особливо метався, Росія почала на кордоні з Білоруссю розгортати ударні дивізії, паралельно подвоївши кількість особового складу. ВВП залишилося лише назвати дату початку «бойових навчань», як це було перед захопленням Криму в 2014 році.

Раніше ми писали, що в Кремлі придумали, як змусити Україну прийняти назад зруйнований війною Донбас на російських умовах, а потім безкровно відрубати два регіони і включити їх до складу РФ за згодою мешканців цих територій.

Нагадаємо, в окупованому Криму наближається катастрофа, яка торкнеться всіх.

Як повідомляла Politeka, в Україні знайшли багатотисячний резерв для протистояння Путіну.

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