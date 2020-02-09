У мережі з'явилося нове фото президента Росії Володимира Путіна, яке збурило громадськість

Путін перебував з візитом у Білорусі, де з білоруським лідером Олександром Лукашенком зіграв в хокей. Президент РФ вийшов на лід в одній команді з Лукашенком і його сином. На фото, яке облетіло мережу, Путін одягнений в хокейну форму, у нього в руках чашка чаю. Користувачі мережі звернули увагу, що на знімку у нього дуже хворобливий і втомлений вигляд, розпатлане волосся і відсутній погляд.

Росіяни запідозрили, що у їхнього лідера можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям. Але багато інтернет-користувачів взялися жартувати над новим фото Путіна, зазначаючи, що від колишнього секс-символа Росії не залишилося і сліду.

«На вашому екрані вчорашня фотографія Путіна Володимира Володимировича, 1952 року народження. Що ми на ній бачимо? Стару і хвору людину з відсутнім поглядом», - написав у себе в Фейсбуці чоловік з Латвії.

«Дідусь вже зовсім ку-ку. Кажуть, там Паркінсон з деменцією», - зазначив у свою чергу журналіст Віталій Рождаєв.

В коментарях люди також не скупилися на жарти, що стосуються зовнішнього вигляду Путіна.

«Прийшли Альцгеймер з Паркинсоном і довго руку мені трясли», «Кровопивця», «Це фотошоп, в реалі ще гірше», «Самий нікчемний за всю історію», «Жалюгідний недопалок», «Скоріше б…», - пишуть інтернет-користувачі.

Додамо, що чутки про хворобу Путіна час від часу з'являються в мережі. Так, влітку 2018 року західні ЗМІ писали, що президент погано виглядає на зустрічах, постійно кашляє і хрипить.

Вже в цьому році в російських Телеграм-каналах всерйоз обговорюють хворобу Путіна, через яку він на невизначений термін переніс інвестиційний форум у Сочі.

Нагадаємо, що Путін не зміг приховати свою хворобу, одна картинка пояснює все: "Краще б коронавірус".

Як повідомляла Politeka, діти на зустрічі з Путіним виконали несподівану пісню, відео підірвало мережу.

Також Politeka писала, що Лукашенко не стримався прямо перед Путіним, дивне заняття потрапило на відео: «Дивись, який я…».