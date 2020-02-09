Зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна підтвердила, що Москва буде чинити подальший тиск на Мінськ

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив журналіст Віталій Портніков у своєму Телеграм-каналі.

Він також підкреслив, що Путін і Лукашенко на зустрічі взагалі ні про що не домовилися – ні про поглиблення інтеграції, ні про вирішення питань ціни на російські енергоносії.

Портніков нагадав, що Лукашенко стверджував, що намічені на 7 лютого переговори з російським президентом Володимиром Путіним – це "момент істини" в інтеграційних і енергетичних питаннях, але нічого не сталося.

"Ніякого "моменту істини" ми не побачили... Президент Білорусі залишив Росію без будь-яких заяв, не став розмовляти з журналістами і президент Росії", - написав український журналіст Віталій Портніков.

Він також вважає, що Лукашенко просить про допомогу, а Путін згоден її надати, але тільки в обмін на відмову від суверенітету. Глава Білорусі не хоче про це чути, в той час, як президент РФ не хоче постачати нафту за ціною, яка влаштує Лукашенко.

Крім того, Портніков висловив упевненість в тому, що на Лукашенка будуть тиснути. А він в свою чергу буде робити будь-які кроки, щоб відбитися і зберегти свою владу.

До всього іншого, він зазначив, що провал російсько-білоруської інтеграції може привести не тільки до того, що Білорусь зараз збережеться як держава, але і до того, що в майбутньому вона зможе стати демократичною європейською країною і прагнути до інтеграції в ЄС, як до цього прагне Україна.

Це не буде в путінських інтересах, але зате Україні піде на користь.

Також раніше повідомлялося, що в квітні минулого року значна частина олігархічного оточення президента РФ Володимира Путіна прийняла рішення про його відсторонення.