Тисячі життів в небезпеці через дії Асада і його союзників з Росії

Генсек НАТО засудив дії Російської Федерації і президента Сирії Башара Асада

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг заявив, напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, про необхідність припинити операцію сирійський військ в провінції Ідліб, через яку гинуть невинні люди.

До всього іншого, Генсек НАТО з осудом поставився до ситуації в сирійській провінції Ідліб. Там через постійні напади на жителів провінції, а також постійних обстрілів, тисячі людей змушені сидіти вдома.

"Ми закликаємо Асада і Росію, яка надає підтримку режиму, припинити ці напади, поважати міжнародне законодавство. Це треба робити терміново, тому що люди страждають в момент, коли ми зараз говоримо. Підтримуваний Росією режим Асада повинен припинити вбивство невинних людей в Ідлібі", - підкреслив він.



Також раніше повідомлялося, що поїздка турецького президента в Україну збіглася з загибеллю турецьких військових в Ідлібі від рук російських "ихтамнетов" та їх союзників - армії Асада.

Після трагічних подій в Сирії він вирішив показати Путіну, що може вплинути на позиції Росії саме там, де у Кремля не менші, а навіть великі інтереси, ніж в Сирії та на Близькому Сході в цілому.

Нагадаємо, у Росії видали фінальну мету Путіна в Україні.

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