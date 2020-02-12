Нардеп від «Слуги народу» Андрій Холодов розповів про те, що за півгодини до засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики був звільнений виконуючий обов'язки голови ДФС
Як повідомляє Politeka, про це він написав у себе в Facebook.
«Сьогодні на 14.00 було заплановано засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Планувалося розглянути список законопроєктів, які втратили актуальність, і заслухати в. о. Голови ДФС Дениса Гутенка. Ми його викликали вже третій раз - і весь час він ухилявся від звіту. Гутенко встиг надіслати депутатам безглузді папери без цифр і без відповідей на конкретні питання. Депутати планували йому пояснити, що так не підходить і пред'явити список професійних претензій», - зазначив він.
Холодов уточнив, що інцидент стався за лічені хвилини до початку засідання Кабінету міністрів.
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«Але сьогодні Гутенкоа звільнили за годину до початку засідання Комітету. Депутати дізналися про те, що його не буде, за півгодини до початку засідання. Дізналися через WhatsAp. Країна у смартфоні 😂», - підкреслив він.
В результаті інциденту засідання було зірвано. А щодо інших питань порядку денного «вирішили чомусь забути».
«З організацією роботи Комітету сьогодні вийшов бардак. Загалом, депутати, які сьогодні прийшли на роботу - на засідання податкового Комітету вирішили звернутися до Регламентного комітету ВРУ з проханням розглянути питання зриву засідання податкового комітету і питання правової відповідальності через це. Так справа не піде. Депутати вирішили розібратися, хто і для чого зірвав засідання Комітету сьогодні», - уточнив він.
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