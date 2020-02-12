Нардеп від «Слуги народу» Андрій Холодов розповів про те, що за півгодини до засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики був звільнений виконуючий обов'язки голови ДФС

Як повідомляє Politeka, про це він написав у себе в Facebook.

«Сьогодні на 14.00 було заплановано засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Планувалося розглянути список законопроєктів, які втратили актуальність, і заслухати в. о. Голови ДФС Дениса Гутенка. Ми його викликали вже третій раз - і весь час він ухилявся від звіту. Гутенко встиг надіслати депутатам безглузді папери без цифр і без відповідей на конкретні питання. Депутати планували йому пояснити, що так не підходить і пред'явити список професійних претензій», - зазначив він.

Холодов уточнив, що інцидент стався за лічені хвилини до початку засідання Кабінету міністрів.

«Але сьогодні Гутенкоа звільнили за годину до початку засідання Комітету. Депутати дізналися про те, що його не буде, за півгодини до початку засідання. Дізналися через WhatsAp. Країна у смартфоні 😂», - підкреслив він.

В результаті інциденту засідання було зірвано. А щодо інших питань порядку денного «вирішили чомусь забути».

«З організацією роботи Комітету сьогодні вийшов бардак. Загалом, депутати, які сьогодні прийшли на роботу - на засідання податкового Комітету вирішили звернутися до Регламентного комітету ВРУ з проханням розглянути питання зриву засідання податкового комітету і питання правової відповідальності через це. Так справа не піде. Депутати вирішили розібратися, хто і для чого зірвав засідання Комітету сьогодні», - уточнив він.

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