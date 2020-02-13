Вони прилетіли в один день

Президент Володимир Зеленський був в Омані в той же день, коли там перебував топ-чиновник з Росії

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у розслідуванні журналістів у програмі «Схеми: корупція в деталях».

Так, за допомогою чартерного літака Bombardier Global Express 6000 в Оман з Москви прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. А ввечері того ж дня, 8 січня, цим же літаком президент України повернувся в країну.

Однак, стверджують журналісти, Зеленський повернувся в Україну через 19 годин після того, як в Офісі президента повідомили про термінове повернення президента з Оману.

Також вдалося з'ясувати, що за два тижні до цього Патрушев зустрічався з мером Харкова Геннадієм Кернесом, а також Робертом Тедеєвим (двоюрідний брат ексрегіонала Ельбруса Тедеєва). Офіційна причина перебування українських політиків у Росії – лікували зуби.

Як повідомлялося раніше, спроба пресслужби президента виправдати його несподівану появу в Омані підвела Володимира Зеленського під небезпечну межу.

Історія з Оманом – це найсерйозніший репутаційний провал Зеленського, оскільки до цього за ним не спостерігали відвертої брехні.

Таку думку висловив експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен.

Нагадаємо, Пальчевський розкрив промах Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Ігор Лесев пояснив, у чому проблема Зеленського та його команди.

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