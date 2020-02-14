Володимир Путін не зацікавлений у тому, щоб Україна повернула контроль над кордоном з окупованим Донбасом

Про це в коментарі журналістам розповів аналітик Тарас Семенюк, передає портал 24.

За його словами, зустріч лідерів Нормандської четвірки обов'язково відбудеться, а Кремль веде подвійну гру, заявляючи про нібито зрив саміту.

Семенюк стверджує, що скоро почнуться гарячі дискусії щодо проведення виборів у ОРДЛО.

"Головний камінь спотикання – повернення кордону України. Москва хоче спочатку вибори в ОРДЛО, а потім повернення контролю над кордоном. Україна навпаки. Росія апелює до формулі Штайнмаєра, згідно з якою спочатку проводяться вибори, верифікація результатів ОБСЄ і далі повернення кордону. Але всі розуміють, що 400 кілометрів кордону в один момент не повернуть. Малоймовірно, що Росія після виборів передасть нам контроль над кордоном", - озвучив експерт свою думку.

За словами Семенюка, Володимир Путін не зацікавлений у відновленні Україною контролю за кордоном, тому що хоче і далі впливати на ситуацію на Донбасі.

"Незважаючи на це, зустріч в нормандському форматі відбудеться. Питання – на яких умовах. Кожні переговори повинні проходити за певним планом. Щоб це не була зустріч ні про що, а досягти певних домовленостей", - підсумував аналітик в спілкуванні з співрозмовниками.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін хоче уникнути покарання за агресію проти України. Таку думку висловив військовий експерт, екс-спікер Генштабу ЗСУ Владислав Волошин.

За прогнозами експерта, на засіданні Радбезу російська сторона в черговий раз озвучить звинувачення на адресу України за те, що вона нібито не виконує Мінські угоди.

"Путін намагається привернути до себе увагу і атакує", - заявив експерт, пояснюючи дії президента РФ Володимира Путіна.

Він також зробив припущення, що Кремль почав роботу на випередження, вони роблять все можливе, щоб показати нібито Україна абсолютно не зацікавлена в світі на Донбасі. Зараз існує ризик, що такі заяви можуть похитнути становище України на міжнародній арені, а також зірвати зустріч в нормандському форматі.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозну небезпеку для України.

Як повідомляла Politeka, Путін позбавиться від Донбасу, українців попередили про катастрофу.

Також Politeka писала, що Путін повторить сталінський сценарій в Росії.