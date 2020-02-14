«Таємні зустрічі на курортах прийнятні для закоханих або для куратора-ФСБшника і його агента, а не для глави держави і секретаря РНБО країни-агресора"

Національний Корпус відреагував на повідомлення ЗМІ про ймовірну зустріч президента Володимира Зеленського з екс-очільником ФСБ, а нині секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим в Омані в січні 2020 року

Заява з цього приводу з’явилася в телеграм-каналі Національного корпусу.

Оприлюднена журналістами інформацію там назвали загрозою національній безпеці.

В Нацкорпусі переконані, що Зеленський повинен дати чітку відповідь на питання, то був державний чи приватний візит, за які кошти він здійснювався, була зустріч з Патрушевим чи ні, та про що велися переговори.

«Таємні зустрічі на курортах прийнятні для закоханих або для куратора-фсбшника та його агента, а не для голови держави і секретаря РНБО країни-агресора. Тим більше такі зустрічі неприйнятні під час війни і можуть бути розцінені як державна зрада», - йдеться у заяві.

Національний корпус вимагає від президента Зеленського офіційно відреагувати на розслідування, оприлюднене журналістами, повністю розкрити інформацію про програму візиту до Оману, а також переговори, які відбувалися під час цієї поїздки.

«В іншому випадку український народ матиме усі підстави вимагати детального розслідування діяльності президента України на предмет державної зради. Національний корпус підтримає звернення до парламенту щодо створення спеціальної слідчої комісії із цього питання», - зазначено в заяві.

Нагадаємо, у розслідуванні журналістів у програмі «Схеми: корупція в деталях» йдеться про те, що президент Володимир Зеленський був в Омані в той же день, коли там перебував топ-чиновник з Росії.

За допомогою чартерного літака Bombardier Global Express 6000 в Оман з Москви прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. А ввечері того ж дня, 8 січня, цим же літаком президент України повернувся в країну.

Проте, стверджують журналісти, Зеленський повернувся в Україну через 19 годин після того, як в Офісі президента повідомили про термінове повернення президента з Оману.

Зазначимо, глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав неправдою розслідування "Схем" про поїздку Зеленського в Оман.

Нагадаємо, Пальчевський розкрив промах Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Ігор Лесев пояснив, у чому проблема Зеленського та його команди.

Також Politeka писала, що Зеленський зробив те, чого не зміг Путін.