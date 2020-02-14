Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним

Розмова між президентами України і Росії відбулася в п'ятницю, 14 лютого. Як повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу українського президента, політики обговорювали домовленості, досягнуті в рамках Нормандського саміту, який пройшов 9 грудня минулого року в Парижі.

Окремою темою розмови стала підготовка до нової зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки. Це може стати другою особистою зустріччю Зеленського і Путіна. При цьому залишається невідомим, чи вдалося президентам домовитися з цього питання.

Крім того, в розмові булоа піднято тему звільнення полонених українців, яких утримують в Росії, а також на окупованих територіях Донбасу і Криму.

Зеленський і Путін досягли угоди: вони обидва визнали, що Україні і Росії потрібно активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський розповів про відносини з Володимиром Путином і перспективи дружби двох країн під час своєї поїздки до Львівської області.

Зазначимо, що вперше президенти зустрілися в Парижі на початку грудня минулого року, до цього спілкувалися лише по телефону. Зеленський розповів про те, яке враження у нього залишилося після переговорів.

"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Всупереч усім даними розвідки, мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - сказав Зеленський.

Український президент також дав зрозуміти, що, на його думку, відновлення відносин між двома країнами на їх колишньому, доконфліктному, рівні - це питання для майбутніх поколінь.

"Час лікує рани. Для нинішнього покоління, я думаю, що найскладніше... Але Росія може сама це питання сьогодні почати вирішувати. Якщо президенти сіли за один стіл і своїм прикладом домовилися, що, слухай, що далі так не можна, досить, давай закінчувати війну. Я маю на увазі саме цей рівень розмови: слухай, давай ти сам по собі, ми самі по собі. Але якщо у нас мир, то давай говорити про прагматичні відносини", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський не стримався і видав головну таємницю стосунків з Путіним.

Як повідомляла Politeka, Зеленський попередив Путіна про наслідки атаки на Україну.

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