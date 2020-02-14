Володимир Путін під час телефонної розмови вказав Володимиру Зеленському на неприпустимість «спотворення правди про Другу світову війну»
Про телефонну розмову президентів України і Росії першою повідомила прес-служба Офісу президента України. Пізніше свою версію розмови озвучили і в Кремлі. При цьому в ній виявилися зовсім інші акценти.
Так, в Росії повідомили, що президенти обговорили аспекти врегулювання «внутрішньоукраїнського конфлікту» і режиму припинення вогню на Донбасі. При цьому Путін нібито безпосередньо поцікавився у Зеленського, «чи має Київ намір реально виконувати Мінські домовленості».
Крім того, президент РФ під час розмови підняв тему Другої світової війни.
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«Російський лідер зазначив колезі на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни», - розповіли в Кремлі.
Також Путін нагадав про «внесок всіх народів СРСР у розгром нацистської Німеччини».
Російська сторона також зазначила, що президенти висловили готовність продовжити діалог щодо звільнення і обміну полоненими.
Відзначимо, що в Офісі президента раніше повідомили, що Зеленський і Путін обговорювали домовленості, досягнуті в рамках Нормандського саміту, який пройшов 9 грудня минулого року в Парижі.
Окремою темою розмови стала підготовка до нової зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки. Це може стати другою особистою зустріччю Зеленського і Путіна. При цьому залишається невідомим, чи вдалося президентам домовитися з цього питання.
Крім того, в розмові була піднята тема звільнення полонених українців, яких утримують в Росії, а також на окупованих територіях Донбасу і Криму.
Зеленський і Путін досягли угоди: вони обидва визнали, що Україні і Росії потрібно активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей.
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