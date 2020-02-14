Володимир Путін під час телефонної розмови вказав Володимиру Зеленському на неприпустимість «спотворення правди про Другу світову війну»

Про телефонну розмову президентів України і Росії першою повідомила прес-служба Офісу президента України. Пізніше свою версію розмови озвучили і в Кремлі. При цьому в ній виявилися зовсім інші акценти.

Так, в Росії повідомили, що президенти обговорили аспекти врегулювання «внутрішньоукраїнського конфлікту» і режиму припинення вогню на Донбасі. При цьому Путін нібито безпосередньо поцікавився у Зеленського, «чи має Київ намір реально виконувати Мінські домовленості».

Крім того, президент РФ під час розмови підняв тему Другої світової війни.

«Російський лідер зазначив колезі на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни», - розповіли в Кремлі.

Також Путін нагадав про «внесок всіх народів СРСР у розгром нацистської Німеччини».

Російська сторона також зазначила, що президенти висловили готовність продовжити діалог щодо звільнення і обміну полоненими.

Відзначимо, що в Офісі президента раніше повідомили, що Зеленський і Путін обговорювали домовленості, досягнуті в рамках Нормандського саміту, який пройшов 9 грудня минулого року в Парижі.

Окремою темою розмови стала підготовка до нової зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки. Це може стати другою особистою зустріччю Зеленського і Путіна. При цьому залишається невідомим, чи вдалося президентам домовитися з цього питання.

Крім того, в розмові була піднята тема звільнення полонених українців, яких утримують в Росії, а також на окупованих територіях Донбасу і Криму.

Зеленський і Путін досягли угоди: вони обидва визнали, що Україні і Росії потрібно активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, Зеленський не стримався і видав головну таємницю стосунків з Путіним.

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